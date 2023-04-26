Eve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Gönyeli’de N.S’nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, eve baskın düzenledi, N.S ile birlikte J.U.M ve B.İ.I isimli 2 kişiyi daha tutukladı.

Polis, evde satışa hazır 49 paket uyuşturucu tespit etti, 20 adet de boş poşet buldu.

Zanlılar, “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu” suçuyla mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede bilgi verdi.

Zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu” suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

“Satışa hazır 49 poşet uyuşturucu”

Polis, 25 Nisan’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce Gönyeli’de zanlının ikametgahında uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi.

Aynı gün saat 19.30’da eve yapılan aramada zanlı N.S’nin odasında satışa hazır paketlerde 49 poşette 74 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturu maddenin bulunarak emare alındığını belirten polis, 20 adet boş poşetin de tespit edildiğini aktardı.

“Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan aldığını itiraf etti”

Polis, evde kalan zanlılar J.U.M ve B.İ.I’nin de şüpheli olarak tutuklandığını belirtti.

Zanlı N.S’nin konu maddeyi 22 Nisan’da aranan 1 şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.