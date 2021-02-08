13 kişiye “doğum günü partisi” tutuklaması

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde bugün saat 18.00 sıralarında doğum günü partisi düzenleyen 13 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın “Yasal Emirlere Riayetsizlik, Bulaşıcı Hastalıklar ve Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket” başlığıyla duyurduğu olayda tutuklananların yabancı uyruklu kişiler olduğu belirtildi.

Marmara Bölgesi 10. Sokak’taki bir apartmanda doğum günü partisinde bir araya gelen ve polis denetiminde tutuklanan 13 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.