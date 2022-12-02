Eurodiesel ve gaz yağı fiyatına indirim

Akaryakıt fiyatlarında yeni güncelleme yapıldı. Eurodiesel ve gaz yağında 1 TL'lik indirim yapılırken, 95 Oktan ve 98 Oktan benzinin fiyatı aynı kaldı.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Eurodiesel'in litre fiyatı 22.73 TL'den 21.73 TL'ye, gaz yağının fiyatı ise 22.65 TL'den 21.65 TL'ye düştü.

Daha önceden belirlenen 95 Oktan litre fiyatı 20,50 TL, 98 Oktan benzinin litre fiyatı da 20.81 TL'den satılıyor.