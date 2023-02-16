Esendağlı: “İşimiz zor ama kararlığımız tamdır”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, depremde kaybedilen yurttaşlarla ilgili Türkiye Barolar Birliği ile yaptıkları koordinasyonla ilgili bilgi verdi.

Tüm çalışmaların tamamlandığını, avukatların belirlendiğini kaydeden Esendağlı, “Amacımız, en acı şekilde kaybettikleri çocuklarının, yakınlarının haklarını arayarak onlara en son görevlerini yerine getirmek isteyen ailelerimize sürecin son gününe kadar destek vermek, çıktıkları bu yolda onları yalnız bırakmamaktır. İşimiz zor ama kararlığımız tamdır” dedi.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle:

“Depremde kaybettiğimiz canlarla ilgili Türkiye Barolar Birliği ile yapmış olduğumuz koordinasyon çerçevesindeki tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği, başlamış ve/veya başlayacak olan ceza yargılama sürecinde ailelerimizi temsil etmek ve onlara bu süreçte hukuki hizmet vermek üzere 6 kişilik bir avukat ekibi oluşturmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın da bizzat yer alacağı avukat ekibinin diğer üyeleri ise, Prof. Dr. Devrim Güngör (Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı); Av. Mehmet Eren Turan (Ankara Barosu, Ankara Barosu Önceki Başkanı) ; Av. Enes Taner (Ankara Barosu) ; Av. Gülendam San Karabulutlar (İstanbul Barosu, TBB İnsan Hakları Merkezi üyesi); Av. Deniz Özbilgin (Ankara Barosu, TBB Avukat Hakları Merkezi Sözcüsü) olarak belirlenmiştir. Ayrıca Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan da tüm süreçte ailelerimizi temsil eden avukat ekibine destek verecektir.

Buna karşılık, K.T. Barolar Birliği olarak ailelerimiz ile Türkiye'deki avukat ekibi arasındaki koordinasyonu, iletişimi sağlamak ve tüm işlemlerde yardımcı olmak üzere benim de içinde bulunduğum, Mağusa Baro Başkanımız, Konsey üyelerimiz ve çoğunluğu yakın aile bireylerini kayıp vermiş olan meslektaşlarımızdan oluşan bir ekip oluşturduk.

Bu iki ekip, karşılılı koordinasyon ve iki Barolar Birliği'nin kurumsal güvencesi ile en önemli ve en hassas süreç olan ceza yargılamasında ailelerimize hizmet vermek üzere hazırdır. Vekaletler Türkiye'ye iletildiği anda, tespit edilen ve/veya edilecek olan sanıkların yargılamasında ailelerimizin müdahil olarak taraf olmaları için gerekli işlemler hemen başlatılacaktır. Bunun dışında, diğer yargı işlemleri (Hukuk, idari) açısından da hazırlıklarımız sürmektedir.

Amacımız, en acı şekilde kaybettikleri çocuklarının, yakınlarının haklarını arayarak onlara en son görevlerini yerine getirmek isteyen ailelerimize sürecin son gününe kadar destek vermek, çıktıkları bu yolda onları yalnız bırakmamaktır. İşimiz zor ama kararlığımız tamdır.”