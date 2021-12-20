Ertuğruloğlu: KKTC’nin tanınması yönünde Azerbaycan, Pakistan veya başka bir ülkeden talebimiz yok

Dişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC'nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslamabad temasları çerçevesinde KKTC İslamabad Temsilciliği’nde bugün basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Pakistan’ın önde gelen medya mensuplarının katıldığı toplantıda KKTC’nin Kıbrıs konusuna ilişkin yeni tezini anlatarak soruları yanıtladı.

AA'nın haberine göre, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınmasıyla ilgili bir politikayı ön plana çıkarmadıklarını belirten Ertuğruloğlu, "Şu anda savunduğumuz, Ada'da iki egemen ve eşit uluslararası statüsü olan devlet olduğudur." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Pakistan ve Azerbaycan’dan tanınma geleceğine dair spekülatif haberlere işaret ederek, KKTC’nin tanınması yönünde Azerbaycan, Pakistan veya başka bir ülkeden talepleri olmadığını aktardı.

Ada'da iki egemen eşit devletin varlığının kabulüne gelindikten sonra tanınma meselesinin gündeme geleceğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, "KKTC’nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz." diye konuştu.