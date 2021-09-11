Ertan Hamza Azer’in üzen vedası

Beden eğitimi öğretmeni, spor camiasına uzun yıllar katkılarıyla tanınan, Spor Dairesi eski müdürlerinden Ertan Hamza Azer yaşamını kaybetti.

Uzun bir süredir farklı sağlık sorunlarına direnen Ertan Hoca, Lefkoşa Türk Lisesi başta olmak üzere çok sayıda öğrenciye emek vermiş, bir ömrü spora ve eğitime adamıştı.

Ertan Azer, Güreş Federasyonu başkanlığı da yapmış, basketbol hakemi olarak da uzun yıllar bu alanda hizmet vermişti.