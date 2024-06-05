Ersin Tatar’ın iddiası: “Türkiye’nin Kıbrıs siyasetinde değişiklik yok”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin menfaatine yönelik gelişmeler sağlayabileceğini ancak Kıbrıs meselesinin bunların dışında olduğunu; Türkiye’nin Kıbrıs siyasetinde herhangi bir değişiklik olmadığını iddia etti.

Türk Ajansı Kıbrıs’tan Cemre Yanıker’e konuşan Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin, bu konuda pozisyonlarının aynı olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda "gizlisi saklısı olmadığını" iddia etti

Bir soru üzerine, pazartesi günü başkanlığında yapılacak Cumhuriyet Meclisi oturumu hakkında da konuşan Tatar, talep üzerine siyasi partileri son gelişmeler hakkında bilgilendireceğini ifade etti.

Her zaman siyasi partilere bilgi vermeye çalıştığını, hiçbir “gizli saklısı” olmadığını iddia eden Tatar, Cenevre’deki müzakere süreciyle ilgili olarak bu konuda daha önce aldığı eleştirilerin doğru olmadığını öne sürdü.

“Atlı merasim birliği diye bir şey söz konusu değil…"

Salı günü Kıbrıs Postası’nda yer alan Cumhurbaşkanlığı’nda atlı merasim birliğinin kurulacağı yönündeki iddialara ilgili olarak ise Tatar, “böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, Cumhurbaşkanlığının bilgisine gelir gelmez de olmadığı yönünde açıklama yapıldığını” söyledi.

Haber: Cemre Yanıker – TAK