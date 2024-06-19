Ersin Tatar’dan yardım istedi

Sinema oyuncusu Berna Laçin’in annesi, tatil için geldiği Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı ancak iddiaya göre doktor bulamadı.

Oyuncu Laçin, sosyal medyadan yarım talep etti, gönderisine Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı etiketledi.

Berna Laçin, annesinin kalçasının kırıldığını, acil ameliyat gerektiğini, hastanede icapçı bile olmadığını iddia ettiği paylaşımında Tatar’a seslendi, “Yardım rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Laçin'in paylaşımı şöyle:

"Annem yine Kıbrıs’ta kalçasını kırdı ve yalnız. Ambulansla hastaneye götürülmüş ama hastanede hiç doktor yok, icapçı bile yok! Yardım rica ediyorum @ErsinrTatar"