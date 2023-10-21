Ersin Tatar, YENİDÜZEN ve Kanal SİM’i “es geçti”

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin 3’üncü yılı nedeniyle bu sabah düzenlediği yemekli “basın toplantısına” YENİDÜZEN ve Kanal SİM’i davet etmedi.

Pek çok haber sitesi ve gazetenin çağrıldığı “özel” basın toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı, United Medya’ya herhangi bir bildirimde bulunmadı, cevap arayan pek çok soru yanıtsız kaldı.

Toplantıya katılan bazı haber siteleri, Tatar’ın 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını söylediğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı, daha önce de YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM program sunucusu, gazeteci Serhat İncirli’yi, bir başka basın toplantısının düzenleneceği Saray’dan ‘kovmuştu’.