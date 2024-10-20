Ersin Tatar, gözünü yurtdışındaki “KKTC vatandaşlarının” oylarına dikti

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin diyalog yollarını kapattığı, görüşmeleri askıya aldığı 4 yıllık kariyerini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

“Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda Dört Yıl” sloganı oluşturan Tatar, 4 yılda yaptığı “gezileri” bir kitapçığa dönüştürdü.

Tatar, TAK’a verdiği röportajında yeni bir tartışma yaratacak bir açıklama yapmaktan da kaçınmadı: “İkamet şartı olmadan oy hakkı.”

Tatar, ikamet şartı aramadan oy kullanmak isteyen vatandaşlara oy hakkı verilmesini istediğini söyledi.

Tatar’ın sözünü ettiği “ikamet şartı” meselesi, yurtdışında yaşam süren KKTC vatandaşlarının, adaya gelmeden oy kullanmalarını anlatıyor.

“Askerlik var ama oy hakkı yok” diyen Tatar, ikamet şartı aramadan oy hakkı verilebileceğine, bunu hükümetle de paylaştığını kaydetti.