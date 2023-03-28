Erkan Oraç hayatını kaybetti
Satmış olduğu atı, arabaya bindirmeye çalıştığı esnada atın kendisine çifte atması sonucu yere düşerek başını parke taşlarına çarpan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki Erkan Oraç hayatını kaybetti.
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Satmış olduğu atı, arabaya bindirmeye çalıştığı esnada atın kendisine çifte atması sonucu yere düşerek başını parke taşlarına çarpan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki Erkan Oraç hayatını kaybetti.
Oraç, 12 Mart tarihinde yaşadığı olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine müşahede altına alınmıştı…
Oraç, yaşam mücadelesini bugün kaybetti…
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