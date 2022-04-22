Erhürman: “Tatar, Anayasa’yı neden uygulamadığını açıklamak zorunda”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacakları görüşmede Anayasa’yı neden uygulamadığını sorgulayacaklarını söyledi, “Bugünkü görüşmenin normal bir hükümet kurma görüşmesi olmasını kimse beklemesin” dedi.

Erhürman, “Sn. Tatar her şeyden önce bize Anayasa'nın bu son derece açık maddesini hangi sebeple uygulamadığını ve memleketin kendisi ve Sn. Sucuoğlu tarafından hangi güdülerle bu maskaralığın içine sokulduğunu açıklamak durumunda” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Anayasa'nın 106. maddesinin 3. fıkrası, Cumhurbaşkanı, "Başbakanın istemi üzerine bakanlardan herhangi birinin görevine son verir" diyor. Bugün Sn. Tatar ile yapılacak görüşmenin normal bir "hükümet kurma görüşmesi" olmasını kimse beklemesin. Sn. Tatar her şeyden önce bize Anayasa'nın bu son derece açık maddesini hangi sebeple uygulamadığını ve memleketin kendisi ve Sn. Sucuoğlu tarafından hangi güdülerle bu maskaralığın içine sokulduğunu açıklamak durumunda."