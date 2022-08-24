Erhürman: Mücadelemiz gerektiği saate kadar bıkmadan usanmadan sürecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis’te Yerel Yönetimler Reformu adı altında belediyeleri kaosa sürükleyecek olan yasaya karşı verecekleri mücadelenin gerektiği saate kadar bıkmadan usanmadan süreceğini söyledi ve halka da gelişmeleri yakından takip etme çağrısı yaptı. Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu”nun görüşüleceği Olağanüstü Meclis oturumu öncesinde eylemcilerin yanına çıktı ve açıklamalarda bulundu. Hükümetin kimseye sormadan istediği belediyeyi kendi siyasi sebepleriyle birleştirip belediyeleri kaosa sürüklediğine işaret eden Erhürman, buna ses çıkarmak isteyen eylemcilerin eylem haklarının da gasp edildiğine vurgu yaptı. Demokrasiye sahip çıkmak adına bu zihniyete dur demeleri gerektiğini ifade eden Erhürman, yerel demokrasi ve belediyelerin halka hizmet sunabilmesi için bunun şart olduğunu söyledi. Bugün Meclis’te yapacakları konuşmaların her zamankinden çok daha ayrıntılı olacağını dile getiren Erhürman, ““Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde sadece kapanacak belediyelerde ve bu kapsamda olmayan belediyelerde dahi nasıl bir kaos yaratılacağını, bunun içinden kimsenin çıkamayacağını, bundan sonraki 1-2 yılı sadece bu yasadan yaratılan anomalilerle personel üzerinde taşınır taşınmaz mallar üzerinde yaratılan sıkıntıların çözümüyle geçireceğimizi ayrıntılı olarak anlatacağız” dedi.

“Derhal genel kuruldan komiteye sevk edilmesi gerekiyor”

Bugün gayri meşru hükümetin bu yasayı derhal genel kuruldan komiteye geri çekmesi gerektiğini ifade eden Tufan Erhürman, yasanın komitede görüşülmeyen maddeleri olduğunu ve bunu da hükümet kanadına aktardıklarını, hükümet yetkililerinin ise kendilerine yanlışları düzelteceklerini söylediklerini ancak bunun genel kurulda mümkün olmadığını belirtti. Yasada öngörülen belediyelerin birleştirilmesinin Anayasa’ya ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun olmadığını ifade eden Erhürman, yasanın genel kuruldan geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ve iptal kararı almak zorunda olacaklarını, bunun da kaçınılmaz olarak belediye seçimlerinde tekrardan kaos yaratacağını kaydetti.

“Halkımıza çağrımızdır; Bugün meclisi ve sokağı takip etsinler”

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına çağrıda bulunan Genel Başkan Tufan Erhürman, herkesin bugün hem Meclis’i hem sokağı takip etmesi gerektiğini söyledi. Kendilerinin bu ülkenin yurttaşı olduğunu, bu ülkenin beldelerinin sakinleri olduğunu ifade eden Erhürman, “Biz kendi demokrasimize sahip çıkmak, böyle ‘Buldozer gibi hepsinin üstünden geçeriz’ zihniyetiyle hareket edenlere hep birlikte ‘dur’ demek zorundayız. Bu sadece bir belediye meselesi değil demokrasi meselesidir. ‘Kıbrıslı Türkler yapamaz, beceremez, yönetemez’ mesajı vermeye çalışanlara ‘Hayır, biz yönetiriz. Yeter ki siz gölge etmeyin’ demenin günüdür bugün” dedi. Halkın gerekli duyarlılığı göstermesi halinde Meclis’teki ve sokaktaki çabayla bunu engelleyebileceklerinin altını çizen Erhürman, “Bu işçileri, bu halkı daha fazla kaosun ve belirsizliğin içinde bırakmasınlar diye bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmek zorundayız. Mücadeleyi bugün gerektiği saate kadar yılmadan bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz. Gün, demokrasiye de, belediyelerimize de, işçimizin hakkına da, halkımızın hizmet hakkına da sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

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