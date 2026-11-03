Çayırova-Pamuklu yolundaki güzergah değişikliği 30 Kasım'a kadar sürecek

Çayırova-Pamuklu yolundaki güzergah değişikliği 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.