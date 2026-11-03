Thomas Bechinger’in “SEQUENCES” sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı

Sanatçı Thomas Bechinger’in eserlerinden oluşan “SEQUENCES” sergisi, Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından yapılan açıklamaya göre sergi, 28 Ekim Çarşamba akşamı düzenlenen kokteyl ile açıldı. Sergi, 4 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, sanatçının üretim pratiğinde tekrar, dönüşüm ve mesafe arasındaki ilişkiyi ele alıyor.