Ersözler’in ölüm nedeni “Kalp ve solunum yetmezliği”

Geçitkale’de dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki Hasan Hilmi Ersözler’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “Kalp ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Geçitkale’de kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanan Ersözler, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.