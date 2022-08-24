Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısında görüşülecek Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için eylem düzenleyecek belediye çalışanları iş araçlarıyla Meclis’e giden yolu kapadı.

Polis sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanacak, ‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşecek. Aynı saatlerde belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İş Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na karşı genel uyarı grevi ve Meclis önünde eylem yapacak.