Oytun Ersan, Almanya’da efsanevi grup Level 42 ile aynı sahneyi paylaşacak

Kıbrıslı Türk bas gitarist ve besteci Oytun Ersan, aldığı özel davet üzerine Almanya’da düzenlenecek 47. Leverkusener Jazztage (Leverkusen Caz Festivali) kapsamında sahne alacak. Ersan, dünyaca ünlü İngiliz jazz-funk grubu Level 42’nin konserinde, kendi grubu Blue Deja Vu ile açılış performansını gerçekleştirecek.

Uluslararası müzik dünyasında önemli başarılara imza atan ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Ersan, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Almanya’da iki ayrı konser verecek.

İlk konser 12 Kasım’da

Almanya’nın Wuppertal kentindeki Topos Jazz Club’ta gerçekleşecek. Ersan ve dört Alman müzisyenden oluşan Oytun Ersan & Blue Deja Vu, caz, funk ve fusion türlerini bir araya getiren repertuvarıyla müzikseverlerle buluşacak.

13 Kasım’da ise Ersan, Almanya’nın prestijli müzik etkinliklerinden 47. Leverkusener Jazztage kapsamında, Forum Leverkusen’de efsanevi İngiliz grubu Level 42’nin konserinin açılışını yapacak.

Bas gitarist Mark King’in öncülüğündeki, “Lessons in Love”, “Something About You” ve “Running in the Family” gibi dünya çapında hitlere imza atan Level 42 ile aynı konser programında yer alacak olan Ersan, Kıbrıs Türk müziğinin uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekleyecek.

Uluslararası müzisyenlerden oluşan kadro

Oytun Ersan’ın bas gitarda yer aldığı Blue Deja Vu grubunda, Alman müzisyenler Rainer Hamacher gitarda, Eckhard Meszelinsky saksofonda, Christian Dellacher klavyede ve Jan Niemeyer davulda görev alıyor.

Grup, Almanya konserlerinde caz, funk ve fusion müziğin enerjisini bir araya getiren özgün repertuvarıyla sahne alacak.

Oytun Ersan kimdir?

Dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri’ni düzenleyen Recording Academy’nin oy kullanma hakkına sahip jüri üyelerinden (Voting Member) olan Kıbrıslı Türk bas gitarist ve besteci Oytun Ersan, 25 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca uluslararası alanda önemli başarılara imza attı. Ersan, Grammy Ödülleri’nde hem adayların hem de ödül kazanan sanatçıların belirlenmesinde oy kullanma yetkisine sahip.

Henüz 15 yaşındayken Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’na katılan Ersan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Akademisi’nden mezun oldu ve genel eğitmenlik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Royal College of Music Şeflik Profesörü ve European Union Youth Orchestra Şefi Prof. Dr. Peter Stark’ın Birleşik Krallık’ta düzenlediği şeflik ustalık sınıfını başarıyla tamamladı.

Kariyeri boyunca dünyaca ünlü jazz fusion gitaristi olan ağabeyi Okan Ersan’ın yanı sıra Dave Weckl, Eric Marienthal, Gerry Etkins, Gary Husband, Karen Briggs, Dean Brown, Mike Miller, Wycliffe Gordon, Brett Garsed, Çağrı Sertel, Tony Jones ve Ola Onabule gibi çok sayıda uluslararası müzisyenle çalıştı.

2013 yılında dünyanın önde gelen bas gitar üreticilerinden ABD merkezli Fodera tarafından marka sanatçısı ve tanıtım sanatçısı olarak seçilen Ersan, aynı yıl GruvGear ve Markbass gibi dünyaca tanınmış markaların da sanatçı kadrolarında yer aldı.

Sanatçının çalışmaları Bass Musician Magazine, Bass Guitar Magazine, All About Jazz ve Jazz Dergisi gibi uluslararası müzik yayınlarında yer buldu.

Melis Ünal’ın menajerliğinde uluslararası çalışmalarını sürdüren Ersan, özgün çalışmalarıyla Grammy Ödülleri’nde altı farklı kategoride aday adaylığı sürecine katılma başarısı da gösterdi.