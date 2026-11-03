Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık, kamusal orman alanlarında uygulanmaya çalışılan “Çadır ve kamp ücreti” sorununun devam ettiğini belirterek, “Ormanlar halkındır.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Işık, derneklerinin geçen yıl Alevkayası Piknik Alanı'nda düzenlediği kamp etkinliği için Orman Dairesi tarafından "Ormandan faydalanma ücreti" talep edildiğini ve bunun “Hukuki dayanağının” bulunmadığını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Işık, konuyla ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını belirterek, yaşanan sürece de değindi.

Alevkayası Piknik Alanı'nda bu yıl 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecekleri kamp etkinliğine ilişkin yaptıkları resmi başvuruya 1 Ekim’de verilen yanıtta, “Etkinliğin gerçekleştirilmesinin belirlenen izin ücretinin ödenmesi şartına bağlandığını” belirten Işık, söz konusu ücreti ödemeyeceklerini ilgili makamlara yeniden bildirdiklerini kaydetti.

“Ormanlar halkındır; kamusal alanlardır. Keyfi uygulamalarla ve hukuka aykırı biçimde ücretlendirilemez.” diyen Işık, bu noktada yalnızca mevcut uygulamaya itiraz etmediklerini, çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını ifade etti.

Fasıl 60 Orman Yasası ile Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Işık, sürece katkı sunmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Işık, doğanın korunmasının yolunun, insanların doğaya erişimini zorlaştırmaktan değil; toplumun doğayla bağını güçlendirmekten, çevre bilincini artırmaktan ve gerekli denetimlerle caydırıcı yaptırımları uygulamaktan geçtiğini belirtti.

Işık, dernek olarak anayasal haklarını, hukuk devletini ve toplumun ortak değeri olan kamusal orman alanlarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.