Güneyde bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 tonu geçti

Kıbrıs’ın güneyinde yılın başından itibaren ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 tonu geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ele geçirilen uyuşturucularda artık hintkenevirinden çok ketamin, “captagon” hap ve “pinaca” türü sentetik uyuşturucuların görüldüğünü yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinde uyuşturucu kullananların son yıllarda kokain ve hintkeneviri yerine sentetik uyuşturucuya yöneldiğini kaydederken, her yıl, uyuşturucu ticareti yapan veya uyuşturucu kullanıcısı olan bin 200’den fazla kişinin yakalandığını belirtti.

Haberde, bu yılın başından 26 Ekim’e kadar bin 29 kişinin karıştığı 900’den fazla uyuşturucu meselesi için soruşturma yapıldığı ve aleyhinde soruşturma başlatılan kişilerden 543’ünün "Kıbrıslı", 486’sının yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Gazete, bu süre zarfında 395 kilo hintkeneviri (geçen yıl ele geçirilen miktar 814 kiloydu), 82 kilo kokain (geçen yıl 52 kiloydu), 417 kilo ketamin ve 5,2 kilo metamfetamin, 1,5 kilo toz şeklinde ve 993 adet A4 kağıdına emdirilmiş şekilde “pinaca”, 699 gram psilosibin, bin 211 adet “captagon” hap ve 6,188 kilo THC ele geçirildiğini yazdı.