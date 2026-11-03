Erhürman, Holguín ile görüşecek
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, yarın saat 12:30’da Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, yarın saat 12:30’da Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya gelecek.
Erhürman, Holguin ile dün de görüşmüş, Holguin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "İyimser" olduğunu söylemişti.
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