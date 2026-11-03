Trafiğe bir can daha!
Alayköy'de 25 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Uğur Poyraz, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
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Alayköy'de 25 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Uğur Poyraz, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Poyraz bugün hayatını kaybetti.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza, 25 Ekim'de Uğur Poyraz’ın yönetimindeki kamyonetle Battal Sokak üzerinde kuzey yönünde seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle meydana gelmişti. Kontrolden çıkan araç önce yolun sağından dışarıya savruldu, ardından yeniden yola girerek sol taraftaki demir bahçe kapısı ve duvara çarpmıştı.
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