FUM-DER: “Halkın ekmeği, seçim manifestolarında ve hükümetin icraatlarında yerini almalıdır”

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUM-DER) Başkanı Bayram Ezdaş, siyasi partilere çağrıda bulunarak, halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin seçim manifestoları ve hükümet icraatlarında yer almasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Ezdaş, dernek olarak son iki yıldır yürüttükleri çalışmalar ve mevcut hükümetle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, sektörün sorunlarını ve çözüm beklentilerini gündemde tuttuklarını, halkın sağlıklı, güvenilir ve erişilebilir ekmeğe ulaşmasının önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Sektörün üretim maliyetleri, hammadde tedariki, denetim ve yerli üretimin korunmasına ilişkin sorunlarına çözüm aradıklarını belirten Ezdaş, artık ihtiyaç duyulanın yazılı taahhütler ve somut adımlar atılması olduğunu kaydetti.

Ezdaş, 6 Aralık seçimlerine hazırlanan tüm siyasi partilerden “halk sağlığı ve hijyen, adil rekabet, fiyat istikrarı, yerli üretimin desteklenmesi ile sektörel gelişim ve kalıcı iş birliğine” yönelik düzenlemeleri seçim programlarında yer vermelerini ve bu konuların hükümetin icraat programına taşınmasını istedi.

“Biz ayrıcalık istemiyoruz. Kurallı üretim, adil rekabet ve halkın güvenle tüketebileceği ürünler istiyoruz.” ifadelerine yer veren Ezdaş, üreticinin ayakta kaldığı, çalışanın emeğinin korunduğu, vatandaşın ekmeğe ulaşmakta zorlanmadığı bir düzen istediklerini dile getirdi.

Sektörün sorunlarını görmezden gelenleri ve “çözüm sözü verip” unutanları kamuoyu önünde takip edeceklerini ifade eden Ezdaş, “Bizim tarafımız; halkın sağlığı, emeğin değeri ve bu ülkenin üretimidir” dedi.