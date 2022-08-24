‘Belediye çalışanlarının Meclis’e ulaşması engelleniyor’

CTP Milletvekilleri, Hükümet’in Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı zorla geçirmeye çalışırken, belediye çalışanlarının Meclis önüne gelmesini de engellemeye çalıştığına işaret etti, sert tepki gösterdi.

CTP’li vekiller sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Hükümet’e yüklendi, ‘Halkı, halkın Meclisi’nden uzat tutma girişimine, dayatmalara ateş püskürdü.

Sıla Usar İncirli: “Halktan korkan halk düşmanları”

“Gayrı meşru hükümet Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı zorbalıkla geçirmeye niyet ediyor. Yasanın doğrudan etkileyeceği çalışanların ve belde insanlarının Meclis’e ulaşmasını üfürükten nedenlerle engelliyorlar, polisle halkı karşı karşıya getiriyorlar.

Halkından korkan halk düşmanlarının bu ülkeye verebileceği zarardan başka hiç bir şey yoktur”

Ongun Talat: “İşte faşizm tam da budur...”

“Faşizm nedir? Bugün Meclis önündeki eyleme katılmak üzere birçok bölgeden yola çıkan insanların önlerinin polis tarafından kesilmesi, belediye araçlarına el konulması, eylemcilerin durup dururken göz altına alınması, karakollara götürülmesi, kilometrelerce yolu yürümek zorunda bırakılmaları falan, işte faşizm tam da budur...

Sonra bunları yapanların yüzlerine bazı şeyleri açıkça söylediğimizde alınmaca, gücenmece olmasın..”

Fide Kürşat: “Halkın meclisine halkı yanaştırmıyorlar! Korkuyorlar!”

“Gayri Meşru hükümet bugün saat 10.00’da Meclisi Olağanüstü toplantıya çağırdı. Saat 11:30 Meclis henüz açılmadı.

Yangından mal kaçırırcasına sözde yerel yönetimler reformu yapacaklarını ve Belediyelerin Birleştirilmesine yönelik özel yasa tasarısını Meclis’ten geçireceklerini sanıyorlar. Yerel yönetimleri reforme değil deforme edecek yasaya karşı çıkmak için yola çıkan insanları çeşitli sebeplerle polisi de kullanarak engellemeye çalışıyorlar!

Belediye araçlarının Meclis önüne gelmesini engelliyorlar çalışanları karakola götürtüyorlar.

Meclisin bahçesine çevik kuvveti konumlandıralar.

Halktan aldıkları yetki ile bugün Meclis’te olduklarını unutmaları normal. Halkın meclisine halkı yanaştırmıyorlar! Korkuyorlar!

Atanmış olduklarının bilinciyle hareket ettikleri ortada! Birileri bu yasayı geçireceksiniz dedi onlar da dayatmayla, anti demokratik uygulamalarla görev kutsaldır zihniyetiyle ben yaptım olduya getirmeye çalışıyorlar!

Bilin ki ne bu halk ne de bizler sizlerin bu dayatmalarınıza gelmeyeceğiz!”

Filiz Besim: “Yazık size; sizi çocuklarınız bile affetmeyecek...”

“Mevcut Belediyeler Yasasında belediye meclisleri yani seçilmiş organlar isterse oturup belediyelerini birleştirme kararı alabiliyor. Halka da referandum hakkı veriyor. 1995’te yapılan yasa Belediyelerin şekillenmesine bu kadar demokratik ve çağdaş yaklaşabiliyorken şimdiki hükümet “ben yaptım oldu” , bu “siyasi bir karardır” deyip kriterleri de yandaşlarına göre yorumlayıp istediği gibi belediye açıp kapatmaya çalışıyor. Antidemokratik, çağdışı ve Kıbrıslıtürklerin iradesini yok sayarak...

Yazık size; sizi çocuklarınız bile affetmeyecek...”

Ürün Solyalı: “Mecliste ve Sokakta birlikte direneceğiz”

“Bugün dikta ettirilmeye çalışılan yasalarda yeni bir mücadele günü...

Bugün polisi dahi kullanarak, tutuklamalar yaptırılarak belediye emekçilerinin meclis önüne gelmesini engellemeye çalışan zihniyete karşı direnme günü.

Mecliste ve Sokakta birlikte direneceğiz.

Keyfi kriterlerle, hukuki garabetlerle yaratılmak istenen KAOS'a karşı söz söyleme, toplumsal huzur için aklıselime davet günü.

Belediye Reformu değil, KAOS!”

'Olağanüstü' toplantı, Lefkoşa'da eylem