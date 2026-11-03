“Hayatı ucuzlatacak planımız hazır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Zeki Çeler, KAMUSEN ziyaretinde hayat pahalılığıyla mücadele, piyasa denetimleri ve sendikal hakların güçlendirilmesine yönelik hazırlıklarını anlattı. İlk 90 günlük acil eylem planının hazır olduğunu belirten Çeler, hükümette görev almaları halinde hayat pahalılığı kriz masası kurulması, temel tüketim ürünlerindeki vergi ve fonların yeniden düzenlenmesi ve sektörel taban maaşların belirlenmesi için adım atacaklarını söyledi. Çeler, milletvekili dokunulmazlığının da yalnızca kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Zeki Çeler, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte KAMUSEN Başkanı Metin Atan ve sendika yönetim kurulunu ziyaret etti. Görüşmede çalışma yaşamı, hayat pahalılığı, sendikal haklar ve ülke gündemindeki sorunlar ele alındı.

Çeler: “Hayatı ucuzlatmak için hazırız”

Ziyarette konuşan Çeler, 6 Aralık seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, TDP'nin mevcut ekonomik sorunlara karşı hazırladığı reform programını hayata geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

İlk 90 günlük acil eylem planına dikkat çeken Çeler, hükümette görev almaları halinde ilk 7 gün içerisinde hayat pahalılığı kriz masası ve piyasa denetim ekibi kuracaklarını, haftalık fiyat raporlarıyla piyasayı yakından takip edeceklerini ifade etti.

Çeler, ilk 15 günde hayat pahalılığı ödeneğinin gerçek enflasyon oranında ödenmesini sağlayacaklarını ve sektörel taban maaşların belirlenmesi için komisyon oluşturacaklarını belirtti. İlk 30 gün içerisinde ise temel tüketim maddelerindeki KDV ve fon oranlarını yeniden değerlendirerek hayatı ucuzlatmaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Tarım girdilerindeki vergi ve fonların düşürülmesi, ucuz tarımsal akaryakıt sağlanması ve üretimin desteklenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çeler, hazırladıkları programın doğrudan vatandaşın alım gücünü artırmayı hedeflediğini kaydetti.

“Örgütlü yaşamın değerinin farkındayız”

Sendikal mücadelenin önemine dikkat çeken Çeler, “Örgütlü yaşamın değerinin farkındayız. Beş yıldır Meclis dışında olmamıza rağmen sendikal mücadelelerin yanında olduk. Görevde olduğumuz dönemde özellikle basın sektöründe yaklaşık yüzde 90 oranında sendikalaşmayı sağladık. Bunu diğer alanlara da yaymak en büyük görevlerimizden biri olacak” dedi.

Çeler, sendikaların hükümetler tarafından olumsuz gösterilmeye çalışıldığını belirterek, örgütlü çalışma yaşamını güçlendirmeye yönelik politikaları sürdüreceklerini ifade etti.

“Dokunulmazlık kimsenin zırhı olmamalı”

Milletvekili dokunulmazlığına da değinen Çeler, Anayasa'nın 84. maddesinde değişiklik yapılarak dokunulmazlığın yalnızca kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Son dönemdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının hesabının sorulması gerektiğini belirten Çeler, “Hiçbir şekilde kimsenin yanına kalmayacak. Siyasete olan güveni yeniden inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Atan: “Çeler bakanlık döneminde devrim yarattı”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ise Zeki Çeler'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemindeki uygulamalarına dikkat çekerek, özellikle çalışma yaşamında gerçekleştirilen denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Çeler'in bakanlık döneminde hayata geçirdiği uygulamaları devrim niteliğinde değerlendiren Atan, yapılan çalışmaların bugün de hatırlandığını vurguladı.

Milletvekili dokunulmazlığının yalnızca kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini belirten Atan, herkesin yargı önünde hesap verebilir olması gerektiğini söyledi. Atan, hayat pahalılığıyla mücadele ve çalışanların yaşadığı sorunların çözümünün de öncelikli konular arasında yer alması gerektiğini ifade etti.