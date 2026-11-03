Holguín, bugün Hristodulidis ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, 9 Kasım’da yapılması planlanan üçlü görüşme öncesinde temaslarını sürdürüyor. Holguín, dün Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün saat 15.15’te Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu belirli önerilere ve Holguín ile önceki görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin yanıt beklediklerini söyledi.

Maraş konusu da gündeme gelecek

Holguín’in, 9 Kasım’daki üçlü görüşme öncesinde cumartesi günü Mağusa ve Güzelyurt belediyelerinden heyetlerle de görüşmesi planlanıyor.

Cyprus Mail'in haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou’nun, kapalı Maraş’ın BM yönetimi altında yasal sakinlerine iade edilmesi karşılığında Mağusa Limanı’nın AB denetiminde açılması önerisini gündeme getirmesi bekleniyor.

Yıl sonundan önce 5+1 toplantısı hedefleniyor

Holguín, yıl sonundan önce Kıbrıslı iki tarafın yanı sıra Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık ve BM’nin katılımıyla genişletilmiş 5+1 formatında bir toplantı yapılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Holguín, böyle bir toplantının gerçekleşmesinin güven artırıcı önlemlerde, gelecekteki müzakerelerin yönteminde ve esas konularda ilerleme sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Hristodulidis ise dün yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce genişletilmiş toplantı düzenlenmesinin “tamamen ulaşılabilir bir hedef” olduğunu belirterek, bunun için siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.