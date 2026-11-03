Fotoğrafçı Mehmet Şık, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine fotoğraflarıyla tanıklık eden ve “Foto Şık” olarak tanınan fotoğrafçı Mehmet Şık, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şık, İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. 98 yaşındaki Şık, dün hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreninde Mehmet Şık’ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine ailesinin yanı sıra; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve sevenleri katıldı.

Tarihe fotoğraflarıyla imza attı...

Yaklaşık 70 yıl Lefkoşa İdadi Sokak’ta, eşsiz bir müzeyi andıran fotoğrafçı dükkanında çalışan Mehmet Şık, ülke çapında Foto Şık olarak biliniyordu.

Mehmet Şık, 22 Aralık 1928’de Çukurova’da (Kurumanastır) doğdu. Şık, ilkokulu bitirdikten sonra köydeki evinden ayrılarak zanaat öğrenmek için Lefkoşa’ya geldi.

Önceleri kunduracıların yanında çıraklık yapan Mehmet Şık, daha sonra Foto Diana’nın yanında çıraklığa başladı. “Bana sanatı öğrettiler” dediği, Türk, Rum ve Ermeni fotoğrafçılarla çalıştı.

Mehmet Şık, “Foto Şık” adını verdiği stüdyosunu Lefkoşa Türk Lisesi’nin bulunduğu yerde, 1950’de açtı. 1952 yılında ise İdadi Sokak’ta hayatının son yıllarına kadar açık tuttuğu yere taşındı.

Mehmet Şık, örf-i idarenin olduğu döneme de 1960’a da 1963’e de 1974’e de Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ve KKTC'nin kuruluş günlerine de burada tanıklık etti.

Foto Şık, ülkenin siyasi yüzlerini de ölümsüzleştirdi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Makarios’un, Ecevit’in hafızalarda yer etmiş, hala duvarlarda asılı duran fotoğraflarını o çekti.

Türkiye’den Neşe Karaböcek, Eşref Kolçak, Muhterem Nur gibi ses ve sinema sanatçılarını özel olarak stüdyosuna çağırdı ve fotoğrafladı.

Bir dönem askerler Foto Şık’ın en önemli müşterisi oldu. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye’den gelen askerleri bu iş için kurduğu, kendi tasarladığı özel dekorda fotoğrafladı.