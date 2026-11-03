Mahmut İslamoğlu Güzelyurt’ta düzenlenen panelde anıldı

Kıbrıs Türk edebiyatı, folkloru ve halkbilimi alanında çalışmalar yapan, Türk Maarif Koleji kurucularından Mahmut İslamoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen panelle anıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan panelde, Mahmut İslamoğlu’nun yaşamı, kültür ve eğitim alanındaki çalışmaları ile Kıbrıs Türk toplumuna bıraktığı miras ele alındı.

Panelde araştırmacı-yazar Prof. Dr. Şevket Öznur, araştırmacı-yazar Eralp Adanır, yazar ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız konuşmacı olarak yer alırken, orta eğitim kurumlarından birer öğrencinin yer aldığı grup da panele katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise Girne eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptı.