Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Pamuklu’da ve Lefkara Evi’nde bölgedeki kadınlarla bir araya geldi. Burada hitap eden İncirli, “Yeni bir dönem başlayacak. Herkesi kucaklayan, herkes için hizmet eden bir anlayışla ilerleyeceğiz. Her zaman halkımızın yanınızda olacağız” dedi.

CTP, Pamuklu’da ve Çayırova Lefkara Evi’nde bölgedeki kadınlarla buluştu. Ziyaret kapsamında İncirli’ye CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti. Açılış konuşmalarını Hüseyin Öztörel’in yaptığı buluşmalarda, bölge halkının sorun ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri paylaşıldı. Buluşmalarda özellikle yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içerisinde çalışması ön plana çıkarken 7 Aralık’ta en parlak, en üretken, kardeşliğin en güçlü olduğu yeni bir dönem başlayacağı vurgulandı.

İncirli: 6 Aralık’ta sandıktan Cemil Sarıçizmeli çıkacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında 6 Aralık seçimlerinin hem yerel yönetimler hem de ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Son beş yılda yaşanan adaletsizliklere, ekonomik sıkıntılara ve denetimsizliğe dikkat çeken İncirli, devletin görevinin küçük çıkar gruplarına değil, halkın tüm kesimlerine hizmet etmek olduğunu belirtti. “Devlet dediğiniz şey insanlarının yanında olmak için vardır” diyen İncirli, CTP’nin güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazırlandığını ifade etti. Yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çeken İncirli, “6 Aralık'ta sandıktan Cemil Sarıçizmeli çıkacak. 7'sinde de kolları sıvayacak ve bu bölge için hizmet etmeye başlayacak” dedi. CTP’nin hem merkezi hükümette hem de belediyelerde görev üstlenmesiyle çok daha güçlü hizmetler sunulacağını belirten İncirli, dürüst, adil ve yolsuzlukla mücadele eden bir yönetim kuracaklarını söyledi.

“Sağlıkta ve eğitimde büyük bir dönüşüm hamlesi gerçekleştireceğiz”

Bölgenin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına da değinen İncirli, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında kapsamlı çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Pamuklu’da yapılan hastanenin önemine işaret eden İncirli, hastanenin 24 saat esasına göre hizmet veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. “Pamuklu'da kalp krizi geçiren vatandaşımızla Lefkoşa'da kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın hayata tutunma şansı aynı olmalı. Biz bunun için çalışacağız Sağlıkta bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız” diyen İncirli, sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Evde bakım hizmetlerini geliştireceklerini ve çocukların eğitimine öncelik vereceklerini belirten İncirli, “Sağlıkla eğitimde çok büyük bir dönüşüm hamlesi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çeken İncirli, tarihi, doğal ve kültürel değerleri koruyarak gençlere istihdam olanakları yaratacaklarını ve bölge halkının ekonomik kalkınmasını destekleyeceklerini dile getirdi.

“Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğiz, hakkını da yedirmeyeceğiz”

İncirli, CTP iktidarında hiçbir yurttaşın doğum yeri, kökeni, inancı veya siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağını da ifade ederek devletin bütün kurumlarıyla halkın yanında olacağını söyledi. “Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Hiç kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz” diyen İncirli, herkese eşit ve adil hizmet sunacaklarını belirtti. Hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alım gücünü koruyacak önlemler alacaklarını, KDV indirimleri ve KDV iadesi uygulamasıyla yurttaşların ekonomik yükünü hafifleteceklerini ifade eden İncirli, genel sağlık sigortasını da kademeli olarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Her bir oyun da sorumluluğunu yürekten taşıyoruz”

6 Aralık’ta halkın değişim yönündeki iradesini sandığa yansıtacağına inandığını dile getiren İncirli, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde yeni bir dönem başlayacak. Biz her bir oyun kıymetini çok iyi biliyoruz. Her bir oyun da sorumluluğunu yürekten taşıyoruz. Herkesi kucaklayan, herkes için hizmet eden bir anlayışla ilerleyeceğiz. Her zaman halkımızın yanınızda olacağız”

Sarıçizmeli: Belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacağız

CTP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli de konuşmasında, 6 Aralık seçimlerinin hem ülke hem de bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak seçim sürecini yoğun bir çalışma temposuyla sürdürdüklerini belirtti. Yurttaşlarla bir araya gelerek hedeflerini ve projelerini anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıçizmeli, 6 Aralık’ın ülke için bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi. CTP’nin hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde ortaya koyacağı hizmet anlayışına dikkat çeken Sarıçizmeli, belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

“Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet edeceğiz”

CTP’nin yerel yönetim anlayışının temelinde eşitlik ve insan odaklı hizmet bulunduğunu belirten Sarıçizmeli, “Gerek personelimize gerek bu bölgede yaşayan insanımıza hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşü ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, teninin rengi ne olursa olsun, insan olduğu için hizmet edeceğiz” dedi. Sarıçizmeli, bütün yurttaşları kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı.