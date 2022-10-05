Erhürman: “İş artık ‘kuzeyde alış veriş yapan yabancıları seyreden Kıbrıslı Türkler’ noktasına geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in “Menüde ‘zam ve pahalılık’ var!” başlığıyla gündeme getirdiği; yemek sektörünün ekonomik durumuna ilişkin haberine dair açıklama yaptı.

Haberde, YENİDÜZEN’e konuşan RES-BİR Başkanı Salih Kayım’ın "Son bir yıldır yemek sektörünün ayakta kalmasını sağlayan Kıbrıslı Rumlardır. Bu başka sektörler veya işletmeler için de geçerli” sözlerine dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıslı Rumların kuzeyde yaptığı harcamalarla ilgili rakamlara sevinmekle yetinip Kıbrıslı Türklerin halini görünmez kılmaya çalışan zihniyete "dur" deme zamanıdır!” dedi.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“RES-BİR başkanı Sn. Kayım'dan işin özeti: "Son bir yıldır yemek sektörünün ayakta kalmasını sağlayan Kıbrıslı Rumlardır. Bu başka sektörler veya işletmeler için de geçerli.

Çünkü bizim alım gücümüz düştükçe düşüyor. Piyasada talep hala "idare ediyor". Çünkü Rumlar ve ülkedeki yabancılar var. Dışarıdan gelen talebe hep sevindik ve artması için (mesela daha fazla kapı açılsın diye) mücadele ettik, ediyoruz.

Ama artık iş "kuzeyde alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları ve yabancıları seyreden Kıbrıslı Türkler" noktasında! Kıbrıslı Rumların kuzeyde yaptığı harcamalarla ilgili rakamlara sevinmekle yetinip Kıbrıslı Türklerin halini görünmez kılmaya çalışan zihniyete "dur" deme zamanıdır!”