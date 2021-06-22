Erhürman: Halkımıza gidiyoruz
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa ineceklerini duyurdu.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa ineceklerini duyurdu.
CTP lideri Tufan Erhürman düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.
CTP'nin eylem programı şöyle:
23 Haziran Çarşamba | Lefke
24 Haziran Perşembe | İskele
28 Haziran Pazartesi | Mağusa
30 Mayıs Çarşamba | Girne
01 Temmuz Perşembe | Güzelyurt
06 Temmuz Salı | Lefkoşa
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