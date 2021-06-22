Erhürman: Halkımıza gidiyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa ineceklerini duyurdu.

CTP lideri Tufan Erhürman düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.

CTP'nin eylem programı şöyle:

23 Haziran Çarşamba | Lefke

24 Haziran Perşembe | İskele

28 Haziran Pazartesi | Mağusa

30 Mayıs Çarşamba | Girne

01 Temmuz Perşembe | Güzelyurt

06 Temmuz Salı | Lefkoşa