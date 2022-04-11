Erhürman: “CTP sadece ülkede değil, parti içerisinde de demokrasiyi uyguluyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sadece ülkede değil, parti içerisinde de demokrasi uygulamayı ilke edindiğini vurguladı.

Erhürman, “Hasan Tosunoğlu’nun partisi Cumartesi günü yerel yönetimlerle ilgili bir toplantıdaydı. CTP bunu yaptığında bu kimi neden rahatsız ediyor?” diye sordu.

Parti içi demokrasinin ülkedeki demokrasinin başlangıç noktası olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Keşke bu ülkede memleketin ekonomik meselelerini konuşabilseydik dedi. Keşke konuşabilseydik” dedi.

Erhürman, daha önce Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin Meclis ile paylaşılmadığını hatırlatarak, şu anda da görüşmelerin aynı noktada yürütüldüğünü kaydetti.

“Yarın bu protokol imzalanırsa, yanlışlıkları görürsek bu kez de niye eleştiriyorsunuz diyeceksiniz. İmzalanan bir şeyi ancak eleştirebiliriz” diyen Erhürman, “Bunlarla ilgili neden ses çıkartmıyorsunuz. Alkollü içki zammı, elektrik zammı olduğunda neden ses çıkartmadınız?” sorusunu yöneltti.