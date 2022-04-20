Erhürman: ‘Atun da, Sucuoğlu da, Tatar da yanlış yaptı’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan süreçte Maliye Bakanı Sunat Atun’un da, Başbakan Sucuoğlu’nun da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da ‘yanlış yaptığına’ işaret etti, ‘Kriz ortamında bu 3 yanlışın halka maskaralık yaşattığını, alınacak kararla ilgili de kimsenin ciddiyetle ve sorumlulukla davranıldığı konusunda ikna edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun görevden alınmasını talep ettiği Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamasını eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Başbakan kendisiyle çalışmayı istemediğini bu kadar açık biçimde ortaya koyduktan sonra kendisine düşen istifa etmekti” dedi.

Yaşanan süreçte Maliye Bakanı Sunat Atun’un yan sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da yanlış yaptığını kaydeden Erhürman, “Üç yanlış bu kadar büyük bir krizin ortasında bir maskaralık yaşattı bu halka. Bu saatten sonra ne karar alırsanız alın ciddiyetle ve sorumlulukla davrandığınız konusunda kimseyi ikna edemezsiniz!” yorumunu yaptı.

Erhürman’ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

“Sn. Atun yanlış yaptı. Başbakan kendisiyle çalışmayı istemediğini bu kadar açık biçimde ortaya koyduktan sonra kendisine düşen istifa etmekti.

Sn. Tatar yanlış yaptı. Sn. Sucuoğlu Sn. Atun'un görevden alınmasına ilişkin yazıyı gönderdiğinde, bunu reddetme, bekletme gibi bir yetkisi ve lüksü yoktu.

Sn. Sucuoğlu yanlış yaptı. Bir bakanı görevden alamıyorsa "şartlı istifa" falan sunmaz, ya bakanın görevden alınmasını bekler ya da bekleyemiyorsa doğrudan hükumetin istifasını sunardı.

Üç yanlış bu kadar büyük bir krizin ortasında bir maskaralık yaşattı bu halka. Bu saatten sonra ne karar alırsanız alın ciddiyetle ve sorumlulukla davrandığınız konusunda kimseyi ikna edemezsiniz!”

Atun: “Benim için önemli olan doğruları söylemek, bedeli varsa öderim”

Tatar konuştu: İstifa da görevden alma da değerlendirilecek. Diyalogdan yanayım

Sucuoğlu: Ya görevden alma, ya istifa. Ortası yok