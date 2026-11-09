“Kaynağı hizmete ve personelin hakkına ayıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye bütçesinin yüzde 87’sinin giderlere ayrıldığını belirterek, fazla mesaileri ücret olarak ödeyeceklerini ve kaynakları hizmete yönlendireceklerini söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte LAÇ Belediyesi CompostLab Personel Toplanma Alanı, Girne Kaymakamlığı Çamlıbel Hizmet Binası ve MEB Hisarköy Köy Kadın Kursu’nu ziyaret etti.

CompostLab Personel Toplanma Alanı’nda belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek konuşma yapan Rahvancıoğlu, Hisarköy Köy Kadın Kursu’nda da kadınlarla görüştü. Belediye personeline yönelik konuşmasında Rahvancıoğlu, önceliğinin bütçenin düzenlenmesi, çalışanların haklarının ödenmesi ve projelerin hayata geçirilmesi olduğunun altını çizdi.

“Fazla mesaileri bütçeye koyacağız”

Bütçenin yüzde 87’sinin giderlere ayrıldığını belirten Rahvancıoğlu, bu durumun belediyenin hizmet kapasitesini kısıtladığını söyledi. Fazla mesailerin ücret yerine izinle karşılanması nedeniyle bazı çalışanların 300-350 güne ulaşan izinlerinin biriktiğine dikkat çekerek, bu sistemin hem personel hem de belediye açısından sürdürülebilir olmadığını ifade etti. “Ben mutlu ve huzurlu bir iş yeri isterim” diyen Rahvancıoğlu, çalışanların maaş ve sosyal sigorta kaygısı yaşamaması gerektiğini vurguladı. Göreve geldiklerinde fazla mesai ödemelerini bütçeye koyacaklarını, maaşların, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının gününde yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

“Devlet katkısını ve kadroları artıracağız”

Belediyelerin devlet katkısı ve kadro hesaplamalarında 2011 nüfus sayımının esas alındığını belirten Rahvancıoğlu, CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte hükümetin yeni bir nüfus sayımı yapacağını, böylece bölgedeki nüfus artışının belediyenin gelirlerine ve kadro sayısına yansıyacağını söyledi. Yeni nüfus sayımıyla birlikte belediyenin aylık 60 milyon TL olan devlet katkısının artacağını ifade eden Rahvancıoğlu, kadro sayısındaki artış sayesinde Albel çalışanlarının da belediye kadrosuna geçirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Tercihim hizmetten ve personelin hakkından yana”

Hesaplamalarına göre yaklaşık 1,7 milyar TL olan belediye bütçesinin 2027’de 2,3-2,4 milyar TL’ye ulaşacağını belirten Rahvancıoğlu, oluşacak 600-700 milyon TL’lik ek kaynağı hizmete ve çalışanların haklarına ayıracaklarını söyledi. Belediye kaynaklarının kullanımında hizmetlere, projelere ve personelin haklarına öncelik vereceklerini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Ben hakkımı hizmetten, projeleri yapmaktan ve fazla mesaileri ödemekten yana kullanacağım” dedi. Bu tercihle hem mevcut çalışanların haklarını koruyacaklarını hem de bölgeye hizmet kazandıracaklarını belirtti.