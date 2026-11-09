Afet Bayraktar Vakfı’nın yeni yaşam alanı Serdarlı’da açıldı

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, Afet Bayraktar’ın konuşmasıyla başlayan açılış töreni sonrası yeni yaşam alanının açılışı yapıldı.

Açılış programı kapsamında, trio müzik dinletisi ve halk dansları gösterisi yapıldı, gün boyunca müzik, spor ve kültürel etkinlikler yapıldı. Etkinlikte, organizasyona ve spor faaliyetlerine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Açıklamada, projenin; bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlaması, çocukları ve gençleri sporla buluşturması, toplumun farklı yaş gruplarını ortak bir yaşam alanında bir araya getirmesinin hedeflendiği belirtildi.