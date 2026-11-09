Mağusa-Lefkoşa yolunda kaza: 1 yaralı
Mağusa-Lefkoşa ana yolunda salon aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
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Mağusa-Lefkoşa ana yolunda Turunçlu ile Ulukışla kavşakları arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında Ali Özçelik (33) yönetimindeki SF 548 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Bekir Sakin (51) yönetimindeki RA 934 plakalı kamyonun sağ arka kısmına çarptı.
Kazada yaralanan salon araç sürücüsü Ali Özçelik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Özçelik’in tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Etiketler : polis, trafik kazası