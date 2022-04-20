Sucuoğlu: Ya görevden alma, ya istifa. Ortası yok

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan haber beklediğini söyledi, “Ya o (görevden alma), ya istifa… Ortası yok, kararı verecek” dedi.

Sucuoğlu, Tatar’ın YENİDÜZEN’e yaptığı “Benim amacım kaos ya da karışıklık yaratmak değil, diyalog yoluyla sıkıntıları çözmektir” açıklamasının sorulması üzerine ise “Diyalogu kursun bakalım. Ben söyleyeceğimi söyledim” dedi.

Tatar konuştu: İstifa da görevden alma da değerlendirilecek. Diyalogdan yanayım