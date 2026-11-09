St. Hilarion Kalesi, 30 Kasım’dan itibaren ziyarete kapalı olacak

Kıbrıs’ın simgesel yapılarından ve Orta Çağ mimarisinin en önemli eserlerinden St. Hilarion Kalesi, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım’dan itibaren ziyarete kapatılacak.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman personel tarafından gerçekleştirilen teknik incelemeler ve saha gözlemlerinde; kalede son dönemde kritik düzeye ulaşan yapısal bozulmalar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin ve tarihi dokunun güvenliğini riske atan ve çökme/yıkılma tehlikesi taşıyan noktaların ivedilikle güçlendirilmesinin elzem görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada 270 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince sahaya yalnızca görevli personel kabul edileceği, ziyaretçi girişlerine geçici olarak izin verilmeyeceği vurgulandı.