Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ercan’da çamurdan heykel yapıldı
Ercan’da çamurdan heykel yapıldı

Ercan’da çamurdan heykel yapıldı

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen sanat etkinliğinde çamurdan heykel yapıldı.

A+A-

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen sanat etkinliğinde, Leman Cankat Academy öğrencileri ile yolcular çamurdan heykel yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Leman Cankat ve öğrencileri, yolcularla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrenci ve yolcular, kendilerine bu fırsatı sunan T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür etti.

Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler :