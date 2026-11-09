Ercan’da çamurdan heykel yapıldı

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen sanat etkinliğinde, Leman Cankat Academy öğrencileri ile yolcular çamurdan heykel yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Leman Cankat ve öğrencileri, yolcularla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrenci ve yolcular, kendilerine bu fırsatı sunan T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür etti.