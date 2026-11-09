Ercan’da çamurdan heykel yapıldı
Ercan Havalimanı’nda düzenlenen sanat etkinliğinde çamurdan heykel yapıldı.
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Ercan Havalimanı’nda düzenlenen sanat etkinliğinde, Leman Cankat Academy öğrencileri ile yolcular çamurdan heykel yaptı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Leman Cankat ve öğrencileri, yolcularla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Öğrenci ve yolcular, kendilerine bu fırsatı sunan T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür etti.
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