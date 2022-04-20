Tatar konuştu: İstifa da görevden alma da değerlendirilecek. Diyalogdan yanayım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu, “Benim amacım kaos ya da karışıklık yaratmak değil, diyalog yoluyla sıkıntıları çözmektir” dedi.

YENİDÜZEN’den Mert Özdağ’a konuşan Cumhurbaşkanı, Sucuoğlu’nun Atun’u görevden alma kararını onaylamadığının hatırlatılması üzerine “Ben görevden almam ya da onaylamam demedim, diyalog ve istişare için süre istedim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının sadece onay makamı olmadığına vurgu yapan Tatar siyasi sıkıntıların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

“Başbakan Sucuoğlu ile yaptığım görüşmede önce bu konuda istişare için zaman tanıdı ardından istifa edeceğini iletti” diyen Tatar siyasi çekişmelerin ya da tıkanıklığın sebebi olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

Tatar şunları söyledi: Hükümet istifayı da görevden almayı da getirdi. Ben ülkenin cumhurbaşkanıyım. Diyalogdan yanayım. İstifa da bir yöntemdir. Hepsi değerlendirilecektir. Bugün bu konuda nihai bir neticeye varılacaktır.

Sucuoğlu: Kararı Cumhurbaşkanı verecek

‘Ya istifa ya değişiklik’