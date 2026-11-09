“Mücadelemiz devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yenierenköy’de düzenlediği etkinlikle Erenköy-Karpaz Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı. Partililerin ve bölge halkının bir araya geldiği etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı. Etkinlikte konuşan İncirli, Erenköy-Karpaz’a yönelik hizmet hedeflerini ve yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. İncirli, “Biz hakkı olana hakkını vereceğiz ama bunu bir lütuf olarak yapmayacağız. İnsanlar bu hizmeti alıyorlar diye siyasilere minnet duymayacak” diyerek eşit ve adil yönetim mesajı verdi.

Etkinlik kapsamında CTP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Meclis Üyesi adayları tek tek sahneye davet edilerek bölge halkına tanıtıldı. Alkışlarla karşılanan adayların tanıtımında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, belediye meclisinde güçlü bir temsil sağlama hedefi vurgulandı.

İncirli: Belediye Meclisinde çok güçlü bir temsilimiz olacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Tevfik Gören’in Erenköy-Karpaz Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararını değerlendirerek, karara saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını belirtti. CTP’nin Erenköy-Karpaz’a hizmet etme kararlılığında olduğunu belirten İncirli, Tevfik Gören’in belediye başkanı olmasa da bölge için çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Belediye meclisinde güçlü bir temsil hedeflediklerini kaydeden İncirli, partililere belediye meclisi üyelerinin çoğunluğunu kazanmak için daha fazla çalışma çağrısında bulundu. Erenköy-Karpaz için hazırlanan projelerin takipçisi olacaklarını da vurgulayan İncirli, bölgeye yönelik hedeflerini yeni dönemde hükümet eliyle gerçekleştireceklerini ifade etti.

“Erenköy-Karpaz’ın sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerini güçlendireceğiz”

Erenköy-Karpaz’ın ihtiyaçlarının yeni dönemde öncelikleri arasında olacağını belirten İncirli, başta sağlık olmak üzere eğitim, sosyal hizmetler, üretim ve gençlerin sorunlarına yönelik kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Bölgede sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken İncirli, yapılacak hastanenin tam teşekküllü çalışmasını sağlayacaklarını ve yurttaşların sağlık hizmetlerine bulundukları bölgede ulaşabilmeleri için çalışacaklarını kaydetti. İncirli, sağlık hizmetlerine zamanında erişilememesi nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Eğitim alanında da her çocuğun nitelikli eğitime erişmesini sağlayacaklarını belirten İncirli, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Yaşlı, engelli ve hasta bakım hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını da kaydeden İncirli, “Yeni dönemde hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” dedi. Tarımsal üretimin yeniden canlandırılması gerektiğine dikkat çeken İncirli, zeytin ve harnubun hak ettiği değeri bulması için üreticilere destek vereceklerini, gençlerin üretime katılımını teşvik edeceklerini ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kooperatifleşmeyi güçlendireceklerini belirtti.

“İnsanlarımız hakkı olanı alacak, kimseye minnet duymayacak”

Yeni dönemde adaletli, eşitlikçi ve insan odaklı bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını vurgulayan Sıla Usar İncirli, yurttaşların doğdukları yere, kökenlerine, inançlarına veya siyasi görüşlerine göre ayrımcılığa uğramayacağını söyledi. Kamu hizmetlerinin siyasi yakınlığa göre dağıtılmasına son vereceklerini belirten İncirli, “Biz hakkı olana hakkını vereceğiz ama bunu bir lütuf olarak yapmayacağız. İnsanlarımız bu hizmeti alıyorlar diye siyasilere minnet duymayacak” ifadelerini kullandı. Erenköy-Karpaz halkının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını tek tek ele alacaklarını belirten İncirli, bölgenin sağlık, eğitim, üretim ve sosyal hizmetlerde hak ettiği yatırımlara kavuşması için çalışacaklarını vurguladı. 6 Aralık seçimlerinin önemine de dikkat çeken İncirli, belediye meclisinde güçlü bir çoğunluk elde etmeyi ve genel seçimlerde CTP’yi tek başına iktidara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Gören: Hizmet yolculuğumuz sona ermemiştir

Konuşmasında mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Gören, “Başımız dik, alnımız açık. Bugün de buradayız. Yarın da burada olacağız” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dört yıl boyunca belediye başkanı sorumluluğuyla halkın yanında olmaya devam edeceğini belirten Gören, her köyde ve mahallede yurttaşların sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağını söyledi. Belediye meclis üyesi adaylarının Erenköy-Karpaz halkını en güçlü şekilde temsil etmesi için mücadele edeceklerini de kaydeden Gören, “Adaylığımız sona ermiş olabilir. Ama bizim hizmet yolculuğumuz sona ermemiştir ve ermeyecektir” diyerek halka hizmet etme kararlılığının süreceğini vurguladı.