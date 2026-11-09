“Bedelli askerlik konusu için seçimi beklemeye gerek yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, askerlik yasasında düzenleme yapılması için seçim sonrasının beklenmesine gerek olmadığını belirterek, Cumhuriyet Meclisi’nin hemen toplanması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, bedelli askerlik koşullarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere CTP’nin Askerlik Yasası’na ilişkin daha önce sunduğu çok sayıda önerinin Ünal Üstel tarafından reddedildiğini anımsattı.

Üstel’in seçime sayılı günler kala yaklaşımını değiştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İncirli, gençlerin askerlikle ilgili beklentilerine yanıt verecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için seçim sonrasını beklemeye gerek olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin açık olduğuna dikkat çeken İncirli, daha önce gündeme getirdikleri ancak kabul edilmeyen öneriler de dahil olmak üzere, gençlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek kapsamlı bir askerlik reformunun birlikte ele alınmasını istedi.

İncirli, “Mademki artık uzlaşı noktasına geldiniz, gelin bu yasayı oybirliğiyle geçirelim. Gençlerimizi bekletmeyelim. Seçimden sonra değil, hemen şimdi!” ifadelerini kullandı.