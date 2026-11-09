YSK’da ad çekimi yapıldı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde siyasi partilerin ve adayların oy pusulalarındaki yazılış sıraları, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yapılan ad çekimiyle belirlendi.

6 Aralık Pazar günü yapılacak seçim için ad çekimi, bugün saat 13.30’da YSK Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığındaki Kurul huzurunda, siyasi parti temsilcileri ve adayların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çekiliş sonucu belirlenen sıra numaraları, oy pusulalarının yanı sıra duvar ilanları ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) yapılacak propaganda konuşmaları için de geçerli olacak.

Milletvekilliği seçiminde partilerin sıralaması

Kurul, ilk olarak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ad çekimi gerçekleştirdi.

Buna göre Demokrat Parti 1’inci, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi 2’nci, Cumhuriyetçi Türk Partisi 3’üncü, Ulusal Birlik Partisi 4’üncü, Bağımsızlık Yolu 5’inci, Halkın Partisi 6’ncı, Yeniden Doğuş Partisi 7’nci ve Toplumcu Demokrasi Partisi 8’inci sırada yer aldı.

Yerel seçimler için de ad çekimi yapıldı

Milletvekilliği seçimine ilişkin ad çekiminin ardından, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi kapsamında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için ayrı ayrı ad çekimleri gerçekleştirildi.

Ad çekimleriyle siyasi partilerin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarındaki sıraları ile propaganda konuşmalarının yayın sıraları belirlendi.

Bağımsız adayların bulunduğu bölgelerde bu adayların oy pusulalarındaki sıraları da ad çekimiyle belirlenirken, son olarak muhtarlık seçimlerinde adayların sıraları saptandı.

Propaganda süreci yarın başlıyor

Seçim takvimine göre propaganda süreci yarın başlayacak. Propaganda süresince siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve diğer propaganda materyallerini dağıtabilecek.

Ancak, oy verme gününden önceki gün olan 5 Aralık Cumartesi saat 18.00’den itibaren ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve propaganda niteliği taşıyan her türlü matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.