Mağusa Gençlik Birliği Derneği’nden “Gençler Soruyor-Belediye Başkan Adayları Paneli”

Mağusa Gençlik Birliği Derneği, kentin belediye başkan adaylarının vizyonlarını ve projelerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturulması amacıyla “Gençler Soruyor-Belediye Başkan Adayları Paneli” etkinliği düzenliyor.

Etkinlik, 21 Kasım Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, yaklaşan yerel seçimler öncesinde gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmak, kentin geleceğine ilişkin görüş ve beklentilerini gündeme taşımak ve belediye başkan adayları arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlamak amacı taşıyor.

Panel, iki oturumdan oluşacak. İlk bölümünde adaylar kendilerini tanıtarak hedeflerini ve projelerini paylaşacak. İkinci bölüm olan soru-cevap oturumunda ise gençler ve vatandaşlar, kentin geleceğine ilişkin merak ettikleri soruları adaylara yöneltebilecek.

Etkinlik öncesinde oluşturulacak Google Forms aracılığıyla gençler, isim veya iletişim bilgisi paylaşma zorunluluğu olmadan sorularını iletebilecek.