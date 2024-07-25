Ergün Vehbi’ye son veda

Siyasetçi, Erenköy mücahidi, YENİDÜZEN'in de eski yayın yönetmenlerinden Ergün Vehbi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Vehbi için ilk önce Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Vehbi’nin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra birçok siyasetçi katıldı.

Meclis’teki törenin ardından Vehbi, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçmişte Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bir dönem 3 siyasi partinin birleşerek oluşturduğu Demokratik Mücadele Partisi (DMP) Milletvekili olan Vehbi, 1986 - 1988 yılları arasında YENİDÜZEN'in Genel Yayın Yönetmeni olma görevini de üstlendi.

Vehbi aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde 1975-1979 yılları arasında başkanlık da yaptı.