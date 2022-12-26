Erenköy- Karpaz Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Erenköy- Karpaz Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- NAİM KAYEOĞLU

UBP- KEMAL SOYBİR

UBP- MURAT AYDENK

UBP- HÜSEYİN ALEVKAYALI

UBP- CANAN MİMAR

CTP- EVREN DAĞ

CTP- MUSTAFA YÜZGEÇ

YDP- PINAR KÖRÜK

HP- HASAN HASANBULLİ

DP- AYŞE BULUT