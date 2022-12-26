Erenköy- Karpaz Belediyesi meclis üyeleri
Erenköy- Karpaz Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Erenköy- Karpaz Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Erenköy- Karpaz Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- NAİM KAYEOĞLU
UBP- KEMAL SOYBİR
UBP- MURAT AYDENK
UBP- HÜSEYİN ALEVKAYALI
UBP- CANAN MİMAR
CTP- EVREN DAĞ
CTP- MUSTAFA YÜZGEÇ
YDP- PINAR KÖRÜK
HP- HASAN HASANBULLİ
DP- AYŞE BULUT
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Etiketler : Erenköy- Karpaz Belediyesi