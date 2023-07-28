Erdoğan’ın “Annan Planı” sözlerine Tatar’dan yanıt: "Bu saatten sonra dönüş olmaz"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin “Annan Planı dönemindeki samimiyetimizi gerekirse yine gösteririz” sözlerine ilişkin soruyu doğrudan yanıtlamaktan kaçındı, “Bizim yürüttüğümüz siyaset doğru bir siyasettir” dedi.

Baş müzakereci ve Özel Temsilci Ergün Olgun’un Kasım ayı itibariyle görevi bırakacak olması nedeniyle açılacak boşlukla ilgili soru üzerine ise Tatar, “Şimdi müzakereci aciliyeti yok, çünkü müzakere yok” yanıtını verdi.

Ersin Tatar, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu “Burası Önemli” programına konuk oldu.

Erdoğan’ın sözleri…

“Bu saatten sonra dönüşü olmaz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin “Annan Planı dönemindeki samimiyetimizi gerekirse yine gösteririz” sözlerine ilişkin soruyu doğrudan yanıtlamaktan kaçınan Tatar, “Erdoğan, konuşmalarında gerçeğe, sahaya bakmak lazım dedi” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Bizim yürüttüğümüz siyaset doğru bir siyasettir” diyerek, Türkiye’deki AKP iktidarı ve MHP’nin bu siyasete destek verdiğini iddia etti, “Bunun bu saten sonra dönüşü olmaz. Bu siyaset artık yerleşmiştir” şeklinde konuştu.

Olgun’un görevi bırakması…

“Yeni müzakereci aciliyeti yok, çünkü müzakere yok”

Baş müzakereci ve Özel Temsilci Ergün Olgun’un Kasım ayı itibariyle görevi bırakacak olması nedeniyle mevkide açılacak boşlukla ilgili soru üzerine Tatar, “Şimdi müzakereci aciliyeti yok, çünkü müzakere yok” yanıtını verdi.

Ergün Olgun ile Kasım ayına kadar çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Tatar, Olgun’un görevi bırakmasının ardından haftada 1 görüşme konusunda da anlaştıklarını ifade etti.

Tatar, “Şimdi müzakereci aciliyeti yok, çünkü müzakere yok. Ama ben bu teknik komitelere çok önem veriyorum. Bu ilişkiler sayesinde KKTC’nin daha da dışa açılabileceğine inanıyorum. Diyalog, temas, iletişim, bunlar çok önemli. Müzakere heyetinde önemli isimler var. Onlarla bir süreç yaşayacağız, sonrasını derlendireceğiz” dedi.