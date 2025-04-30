"Erdoğan, ziyaretinde KKTC'nin adını değişebilir, keşke olsa"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Cumartesi günü adaya gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “KKTC’nin adını değiştireceği” yönünde bir beklenti olduğuna dair soruya, “Beklentim var, keşke olsa, ben de aynı görüşteyim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir’in YouTube kanalına katılarak röportaj verdi.

Program boyunca, KKTC’yi “Kıbrıs Türk Devleti” olarak lanse eden Daşdemir, 3 Mayıs’ta Kıbrıs’ın kuzeyine gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, külliye açılışı sırasında KKTC’nin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştireceği yönünde bir beklenti olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Ersin Tatar, “Beklentim var, keşke olsa, ben de aynı görüşteyim” yanıtını verdi.

Tatar, çocuklara yönelik başörtüsünün önünü açan tüzük değişikliği ile ilgili soruya da yanıt verdiği röportajda, “Benim herkese saygım ve hürmetim sonsuz. Buna (tüzüğe) karşı çıkanlar var, bu onların hakkı ama Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir, 1920’lerde, 30’larda bizim annelerimizin, nenelerimizin başları örtülüydü. Burası tam bir Osmanlı toprağıydı. İngiliz döneminde açıldık tabi doğal olarak. Daha sonra TC gelişti, bambaşka bir çağa girdik” dedi.