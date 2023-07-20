Erdoğan ve Tatar ‘otelde’ görüştü
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki Concorde Hotel'de baş başa görüştü.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki Concorde Hotel'de baş başa görüştü.
AA’da yer alan habere göre görüşme sonrası iki anlaşmaya imza atıldı.
İmzalanan anlaşmalar şöyle açıklandı:
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı
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Etiketler : ERSİN TATAR