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Erdoğan ve Tatar ‘otelde’ görüştü

Erdoğan ve Tatar ‘otelde’ görüştü

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki Concorde Hotel'de baş başa görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki Concorde Hotel'de baş başa görüştü.

AA’da yer alan habere göre görüşme sonrası iki anlaşmaya imza atıldı.

İmzalanan anlaşmalar şöyle açıklandı:

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı

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