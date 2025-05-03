Erdoğan, açılışa geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşası tamamlanan ‘Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin açılışı için öğlen saatlerinde Kıbrıs’ın kuzeyine geliyor.

Ada yarısına günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Tayyip Erdoğan, eski Ercan Havalimanı’nda devam eden ‘TEKNOFEST KKTC’yi de ziyaret edecek. TEKNOFEST ödül törenine katılacak ve festivali ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Ada’dan ayrılacak.

Erdoğan’ın gelişi öncesi, özellikle külliye olarak anılan yerleşke çevresi olmak üzere Lefkoşa genelinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Öte yandan bölgeye otobüslerle insanların taşındığı da görüldü.

Erdoğan’ı taşıyan uçağın, saat 13.15’de Ercan’a inmesi, 14.00 sıralarında ise Lefkoşa’ya varması bekleniyor.